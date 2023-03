Como come Capri, 20 euro caffè e brioche

Per chi vive a Como centro forse sono prezzi normali, ma per quasi tutto il resto d'Italia no. In questi casi, come succede in Piazzetta a Capri, si dice che si paga la vista. Venti euro per due caffè e due brioche però sono davvero tanti. La segnalazione ci arriva da una nostra lettrice che, scontrino alla mano, ci fa vedere quanto ha pagato lo scorso sabato in un locale centralissimo.

Certamente questi non sono i prezzi di tutti i bar e le pasticcerie di Como, ma solo di quelli vista lago o comunque con una posizione privilegiata. Una discussione, quella sui prezzi, che si ripropone quasi ogni anno con l'arrivo della stagione turistica. Certamente il ramo comasco del lago è conosciuto per i turisti facoltosi e amanti del lusso per cui 5 euro per un caffè (seduti al tavolo) sono assolutamente giustificabili.

"Se tu l'avessi preso a Cinisello Balsamo vista tangenziale forse l'avresti pagato 1,50, scrivevano lo scorso anno per una discussione simile. La volete capire che nei posti belli si paga anche la vista? Chi gestisce il locale e magari deve pagare l'affitto lo paga con le tariffe di un vista lago, non con quelle di Cinisello Balsamo vista tangenziale!". C'è però anche qualcuno che difende il consumatore e fa due calcoli in proporzione: "Quindi in proporzione 5 euro un caffè, 12 euro un panino, 36 euro un bicchiere di vino?". Forse sono prezzi un po' troppo altri anche per una città turistica come Como.