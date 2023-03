Como non è solo per ricchi: "La mia pizza margherita in centro costa come un caffè"

Agostino Donnarumma, ex vice campione mondiale di pizza STG, è conosciuto in tutta Como e Como è una città dove lui ha investito molto. Per questo, dopo le polemiche sul caffé e brioche a 20 euro in piazza Cavour e gli scontrini proibitivi che hanno fatto indignare l'Italia intera, ha voluto precisare che non è vero che questa è una città solo per ricchi e per vip.

"Ho due pizzerie, ci ha spiegato al telefono, una d'asporto in via Diaz e una in centro in via Garibaldi. In quella d'asporto una margherita costa 5 euro. In quella a sedere 9.50. Questo solo per far capire che a Como, come in tutte le città tuiristiche che si rispettino, si possono trovare varie fasce di prezzo. Dipende sempre da cosa una persona sta cercando. Non deve però passare il messaggio che i prezzi in questa città siano inaccessibili. La mia pizza d'asporto in via Diaz costa come un caffé in piazza Cavour".

Ricordiamo che Agostino si è classificato tra i primi dieci migliori pizzaioli nella categoria Pizza Napoletana SGT, dove SGT sta per "specialità tradizionale garantita", conquistatando un pregevolissimo sesto posto. La qualità non è messa in discussione. Come in ogni città ci sono fasce di prezzi per tutti.