Un branco di cinghiali a spasso in centro a Cernobbio

Con il favore del buio sono arrivati fino in centro a Cernobbio: 4 cinghiali di taglia media sono stati avvistati in via Alessandro Volta, nel cuore del paese rivierasco. Il lettore di QuiComo che ha scattato la foto stava scendendo in auto da Rovenna intorno alle 22 del 12 agosto 2022. Il piccolo branco è andato a zonzo per le strade di Cernobbio alla ricerca, ovviamente, di cibo. Gli animali si sono concentrati, ovviamente, soprattutto sui cestini dei rifiuti.

Quello dei cinghiali nei centri abitati è diventato un problema sempre più frequente, tanto da far scattare veri e propri allarmi in molte zone della Lombardia, soprattutto nei territori del Lago di Como. Oltre che per l'agricoltura i cinghiali rappresentano un rischio anche per l'uomo. In questo articolo qualche consiglio utile nel caso ci si imbatta in un cinghiale.