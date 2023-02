Valle del Lanza, un parco ricco di storia e natura da riscopire

Il territorio del Parco Valle del Lanza è pieno di ricchezze storiche e naturali, elementi caratteristici unici che accompagnano i visitatori in un viaggio nella storia geologica e antropica del territorio che li circonda, partendo da milioni di anni fa, quando le forse erosive e i movimenti tettonici hanno contribuito a plasmarlo, fino ai periodi più recenti in cui le forze endogene ed esogene hanno lasciato il campo alla forza dell'uomo, che ha utilizzato e modificato l'ambiente che lo circondava. Dalla vita quotidiana e produttiva, con mulini ad acqua e i resti di industrie che hanno segnato la vita dei nostri paesi nei secoli scorsi, fino alla vita militare e la difesa del confine, con gli elementi che caratterizzano la parte settentrionale del Parco sui colli di San Maffeo e dell'Assunta. I mulini nel Settecento, seta e cotone nell'Ottocento fino alle industrie meccaniche e la pregiata "Carta Varese" del Novecento. Un viaggio indietro nel tempo per scoprire la storia produttiva e industriale nel fondovalle di Malnate.

Le visite del 2022 sono state un grande successo e il nostro Parco ha iniziato nel modo migliore i festeggiamenti dei suoi primi 20 anni. Abbiamo scoperto insieme le pietre che caratterizzano il nostro territorio, le arenarie di Malnate e Saltrio, i marmi di Arzo, come si sono formate, come sono state estratte e utilizzate in architettura e scultura, come infine hanno plasmato il nostro territorio, costringendo l'uomo a conviverci e sfruttarle nel modo migliore per farvi nascere attorno i suoi insediamenti. Il 2023 riprende il percorso, con diverse nuove attività più strettamente legate ai Comuni del Parco e a quelli circostanti, Cantello e la chiesa di Santa Maria di Campagna, Rodero e la torre romana, Valmorea e tutti gli affioramenti che raccontano diverse storie geologiche, Viggiù vero scrigno di cultura nell'uso della pietra e Bizzarone dove le sue chiese mostrano l'uso delle pietre nell'architettura sacra.



Dopo il convegno del 25 febbraio, momento di chiusura ideale del percorso di "Storie di pietre", a marzo sarà ripetuta la visita al Cimitero Monumentale che lo scorso anno ha lasciato molti "senza biglietto" e il trekking alla scoperta dei primi insediamenti celtici a Como, rinviato causa meteo. Per scoprire tutto il programma, scaricate la locandina di Storie di pietre e di uomini. Tutti gli eventi sono già caricati sul portale Insubriparks dove è possibile iscriversi ai percorsi.