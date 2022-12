Oroscopo 2023, le anticipazioni di Paolo Fox

Amore, lavoro, forma fisica. Come sarà il 2023 dopo un 2022 segnato dalla fine della pandemia ma anche dall'arrivo di una tragica guerra? Lo svela l’attesissimo best seller di astrologia di Paolo Fox, che rinnova il suo successo di anno in anno con più di 100mila copie vendute. Segno per segno, mese per mese, le previsioni del nuovo anno con l’indicazione dei giorni più fortunati per orientare al meglio le proprie scelte seguendo i consigli delle stelle. E in più le affinità di coppia, il calcolo facile e veloce dell’ascendente e le tabelle delle «cuspidi».

Paolo Fox è l’astrologo più famoso e amato della tv e il suo oroscopo di fine anno è ormai un appuntamento irrinunciabile per migliaia di appassionati che lo seguono da decenni anche tra mille polemiche.

"Il 2023 - anticipa l'astrologo - sarà dominato dal rigore, dall’austerity e da un graduale ritorno alle tradizioni: Saturno transiterà, infatti, dal libero Acquario al più conservatore segno dei Pesci, e Giove, da maggio, dall’infuocato Ariete al consuetudinario Toro. Ancora Saturno da marzo non sarà più dissonante a Urano, attorno al 6 marzo e al 20 giugno potrebbero essere prese decisioni importanti in merito a conflitti e sfera sociale. Gradualmente percorsi come quelli del matrimonio e della convivenza, che erano stati accantonati, saranno nuovamente presi in considerazione".

"Il bisogno di attenersi a regole ferree, vivere a contatto con la natura, sarà una priorità per molti: Giove in Toro, infatti, dal 16 maggio rafforza il desiderio di tornare a una vita più semplice, sia pure mantenendo tecniche innovative e moderne, per esempio, la possibilità di lavorare quasi ovunque grazie alla connessione Internet consentirà di ritrovare i tempi e i giusti ritmi di un’esistenza che è stata caratterizzata per troppo tempo da spostamenti frenetici. I piccoli centri torneranno lentamente a essere rivalutati e abitati".

"Secondo la tradizione astrologica Saturno è protettore del suolo agricolo, delle sementi, dell’agricoltura. Il 2023 sarà l’anno in cui la coltivazione della terra, del grano tornerà a essere argomento di attualità politica, come risposta alle incertezze sociali del momento, è possibile, quindi, che ci si riappropri di terreni abbandonati e che la bioagrioltura diventi un settore favorito. Inoltre ancora Saturno, per il passaggio nel segno dei Pesci dal 7 marzo, esprimerà l'adesione a un misticismo che potrebbe non essere vissuto solo con l’accettazione delle regole di una religione, ma sviluppato in una ricerca interiore verso una migliore consapevolezza di sé".

"Saturno, Urano e Giove, in segni conservatori, da primavera inoltrata impongono l’introduzione di leggi nuove, l’inasprimento di sanzioni, la protezione dell’ambiente e dei confini. Nelle pagine di questo libro, come ogni anno, troverete indicazioni su come i segni zodiacali vivranno questo 2023 così austero. Molti penseranno di tagliare un traguardo ambizioso e spero che le mie osservazioni possano essere d’ispirazione per vivere e realizzare i migliori desideri."