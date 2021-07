Le Donatella hanno un posto felice dove rilassarsi e si trova ad Appiano Gentile

Una giornata non proprio di sole ma comunque bella per la Donatella, ovvero Silvia e Giulia Provvedi, le due gemelle note al grande pubblico per aver partecipato a molti reality (da X Factor, all'Isola dei Famosi per finire al Grande Fratello) che si stanno godendo questo sabato alla piscina di Appiano Gentile, la Pinetina. Molte le foto sui social che le ritraggono li in giornate diverse. Silvia (la gemella mora, per intenderci) ha anche organizzato (il 19 giugno) proprio ad Appiano la festa di compleanno di Nicole, la sua bellissima bimba che ha festeggiato poche settimane fa il suo primo anno di vita.

(Silvia Provvedi alla Pinetina con la figlia Nicole, 1 anno)

Oggi, sabato 24 luglio, le due belle 27enni nonostante il sole non sia proprio splendete sono alla Pinetina che definiscono in una Stories di instagram "Il nostro posto felice".

(Instagram Stories dal profilo ufficiale delle Donatella)

Saranno ben contenti ad Appiano Gentile ad avere come frequentatrici abituali le due sexy gemelle da 1,4milioni di follower.

Amate e odiate, Le Donatella, per "zittire" i loro hater sui social sono da poco uscite con un singolo provocatorio che si intitola "Moralisti su PornHib". Insomma, spiegano Silvia e Giulia, "i commenti negativi ci fanno solo pubblicità" e loro vanno avanti con la loro vita, crescendo in armonia la piccola Nicole.

Il padre della bimba, Giorgio de Stefano, è in carcere da più di un anno ma Silvia non ha mai smesso, con discrezione e tenacia, di stargli accanto e dichiarare il suo amore per lui.