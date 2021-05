La città e il Lago di Como, nuove riprese spettacolari dal drone

Le immagini mozzafiato in un video di Go Place Pro

Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi il video promozionale del Comune di Como. Pressoché unanime la bocciatura delle riprese ma soprattutto dei testi utilizzati per presentare la città. Per fortuna in rete esistono immagini davvero straordinarie. Ultimo esempio quello di Go Place Pro, pubblicato su YouTube, che proprio partendo da Como offre visioni mozzafiato sia del capoluogo sia del nostro magico Lario. Riprese spettacolari che in poco più di mezz'ora mostrano un panorama completo del nostro territorio. Nessun commento, a parlare sono le immagini. Eccole.