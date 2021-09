Giorgia Meloni e Matteo Salvini, incontro (quasi) segreto sul lago di Como

Via Regina, 40

Lago di Como al centro della politica.

Ieri sabato 4 settembre Matteo Salvini era a Como a promuovere il referendum sulla Giustizia. Oggi lo ritroviamo a Cernobbio insieme a Giorgia Meloni. Come riportato anche su La Repubblica, al Forum Ambrosetti di Cernobbio, erano in programma alcune interviste e workshop. Terminati gli impegni istituzionali Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico si sarebbero appartati. Una decina di minuti a detta dei presenti molti intensi, poi i due si sono espressi singolarmente sia con alcune dichiarazioni sia via social. La foto postata su Instagram dalla Meloni ritrae lei e Salvini con lo splendido panorama del lago e la dicitura spiega tutto: "Un saluto dalla bellissima Cernobbio, sul lago di Como. Solo il centrodestra unito può liberare tante città salle amministrazioni fallimentari della sinistra". Dal sui canto Salvini ha detto che siccome govereranno insieme tra un anno e mezzo è giusto che i due comincino a coordinarsi su tutto.