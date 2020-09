Lago di Como, Chiara Ferragni a Blevio con Fedez e la pizza clandestina

Che si tratti d'arte, vedi gli Uffizi, o di politica, dove la sua presa di posizione contro la cultura fascista non è certo passata inosservata, Chiara Ferragni non sbaglia un colpo. D'altronde quando hai un pubblico di oltre 20 milioni di followers solo su Instagram, qualche responsabilità inizi ad averla. Ed ovviamente non solo influenzando le persone con un abito o una borsetta ma cercando di essere un buon esempio a tutto tondo. E per quanto in molti il personaggio susciti ancora l'orticaria, e onestamente non se ne comprende del tutto il motivo, Chiara Ferragni è un testimonail, o influencer, che può davvero spostare gli equilibri di chi punta su di lei. Va da sè che anche il Lago di Como non avrebbe potuto fare a meno della sua "bacchetta magica", tanto più in questo periodo così difficile a causa dell'emergenza sanitaria. Dopo aver trascorso ancora qualche giorno al Grand Hotel Tremezzo e aver poi dichiarato il suo amore per il Lario, l'ennesima comparsa di Chiara Ferragni insieme a Fedez è avvenuta al Mandarin Oriental Lake Como di Blevio.

Per l'occasione, oltre agli scatti di rito insieme al marito, a Blevio, sul Lago di Como, è ricomparso il tormentone della fetta di pizza in più, tra l'altro proprio al Mandarin dove è in corso un evento legato alle pizze stellate. "The magical Ferragni pizza that regenerates itself", ovvero la magica pizza Ferragni che si rigenera da sola, aveva già fatto discutere i leoni del web, che senza nemmeno leggere quanto aveva scritto la Ferragni si erano subito scagliati contro quella fetta di margherita tra le mani dell'imprenditrice a fronte di una pizza intonsa. Diventato presto virale, come tutto ciò che tocca Chiara Ferragni, il giochino è sembrato perfetto per essere ripetuto anche sulla terrazza del noto 5 stelle lariano.