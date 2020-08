I Master Chef si sfidano sfornando pizze stellate sul Lago di Como

Tutti i lunedì sera, dal 24 agosto al 12 ottobre, l'Executive Chef Vincenzo Guarino ospiterà i migliori pizzaioli d’Italia per un’esperienza tutta italiana sulla terrazza del CO.MO Bar & Bistrot. I Pizza Chef guideranno gli ospiti in un itinerario gourmet attraverso trazione, ricerca, sapori e ingredienti di qualità, accompagnati dal panorama mozzafiato del lago di Como.

Protagonista dell’iniziativa sarà anche la nuova Ape Pizza di Mandarin Oriental Lago di Como, un concetto straordinario ideato dall’executive chef Vincenzo Guarino e Streetfoody. Ogni serata sarà accompagnata da una delle eccellenze della vinificazione internazionale.

Calendario Master of Pizza

24 agosto - Salvatore Salvo, Pizzeria Salvo (Napoli)

Birrificio Du Lac

31 agosto - Luigi Mastellone, Pizzeria Basilico Italia (Sorrento)

Maison Ruinart - Champagne Ruinart Rosé

7 settembre - Davide Civitiello (Napoli)

Ca’ Del Bosco - Franciacorta Saten 2015

14 settembre - Claudio De Siena, Pizzeria Magma (Napoli)

Champagne Castelnau - Champagne Brut Reserve, 6 anni sui lieviti

21 settembre - Pierluigi Police, Pizzeria Scugnizzo (Arezzo)

Santa Maria La Nave (Etna) - Tempesta, Metodo Classico 2015

28 settembre - Errico Porzio, Pizzeria Porzio (Napoli)

Azienda Agricola Ferghettina - Franciacorta Eronero 2012

5 ottobre - Gennaro Nasti, Pizzeria Bjiou (Parigi)

Maison Ruinart - Champagne Ruinart Blanc De Blancs

12 ottobre - Pier Daniele Seu, Seu Pizza Illuminati (Roma)

Ca’ del Bosco - Franciacorta Riserva Annamaria Clementi 2011

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Masters of Pizza” si terrà al CO.MO Bar & Bistrot presso il Mandarin Oriental Lago di Como, dalle 19.30 alle 22.30, con un prezzo di 75 euro a persona (65 euro a persona esclusivamente per la data del 24 agosto). Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a mocmo-comobistrot@mohg.com o telefonare al numero 031 32511. www.mandarinoriental.it