Dolci tipici del lago di Como, la ricetta della cutizza

Non solo la gustosa miscia, sul lago di Como anche la cutizza ha una sua tradizione. E allora ecco servita la ricetta lariana per preparare questo dolce tipico soprattutto in vista dell'autunno. La cutizza è la variante lariana della più nota frittella. In alcuni paesi dell’alto lago è nota anche come Paradello. L’impasto semplicissimo con farina, uova e zucchero – ma anche con l’aggiunta di mele – ricorda la merenda dei bambini di un tempo.

Sbucciare le mele e tagliaerle a fette molto sottili. Mettere in una terrina la farina, le uova, lo zucchero, un pizzico di sale e il latte necessario ad ottenere una pastella densa e senza grumi; sbattere per un po' gli ingredienti con una frusta. Aggiungere le fette di mela nella pastella così ottenuta e lasciale riposare per 1 ora, mescolandole di tanto in tanto. Trascorso questo tempo, trasferire le mele con la pastella in una padella è stato scaldato il burro; cuocere a fiamma bassa, prima da un lato, poi dall'altro, voltandole con l'aiuto di un piatto o di un coperchio.

Occorreranno circa 15 minuti di cottura per parte, muovendo spesso la padella in modo che la "cutizza" non si attacchi. Servire ben calde. E' posssibile preparare la cutizza anche usando altra frutta, ad esempio le banane a fettine, le pere Williams mature, pesche gialla a fettine, mezze albicocche, fichi freschi sbucciati e tagliati in due, a seconda delle preferenze e della stagione.

Ingredienti e dosi per 6 persone

2 mele renette

4 cucchiai di farina

4 uova

100 g di zucchero

sale

latte

100 g di burro