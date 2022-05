Dal lago di Como un trono rosso per la Regina

Le immagini di Delenimentum, il gigantesco trono color lampone che tra agosto e ottobre 2021 ha regalato uno sguardo diverso sul Lago di Como, stanno ancora popolando il web. Da ieri, per tre giorni, l'opera si trova nel giardino di Charterhouse Square, grande piazza nel quartiere londinese di Islington, per la Clerkenwell Design Week, il principale festival di design indipendente del Regno Unito. Delenimentum, ovvero attrazione, fascino, incanto, è la nata agli inizi del 1900 in America, realizzata artigianalmente con legno di recupero dal laboratorio veneto Limperfetto (limperfetto.design).

"Per noi è una grande soddisfazione avere la possibilità di trasmettere il nostro pensiero in occasione di una manifestazione così importante – commenta Anna Rapisarda, curatrice di Orticolario. "Delenimentum" è un invito a dedicarsi tempo e lentezza. Per guardare il paesaggio, ma soprattutto vederlo, da una prospettiva diversa, sorprendersi e sentirsi parte di esso. Nel 2021 sul Lago di Como e ora a Londra, per uno sguardo differente su uno scorcio urbano".

Orticolario, giunto alla dodicesima edizione, è l'evento culturale dedicato a chi vive la natura come stile di vita. Teatro della manifestazione è il parco botanico di Villa Erba a Cernobbio (CO), dimora ottocentesca affacciata sulle sponde del Lago di Como, residenza estiva dell'infanzia del regista Luchino Visconti. Tratto distintivo dell'evento è la proposta di giardini tematici e installazioni artistiche ispirati al tema dell'anno, tra i quali spiccano le realizzazioni dei selezionati al concorso internazionale "Spazi Creativi". La manifestazione, che nel 2019 ha sfiorato la soglia dei 30.000 visitatori, è arricchita da un'ampia offerta di piante rare, insolite e da collezione, artigianato artistico e design con più di 290 espositori rigorosamente selezionati, da un fitto calendario di incontri e da numerosi laboratori didattico-creativi per i bambini, oltre a performance, proiezioni di film nelle segrete della Villa Antica e show floreali. Al centro della rassegna, l'arte, capace di andare oltre e di abbattere i confini tra interno ed esterno. Durante i tre giorni di evento e per tutto il resto dell'anno vengono raccolti contributi per il Fondo Amici di Orticolario, che sostiene progetti per la promozione della cultura del paesaggio e per cinque associazioni benefiche del territorio. La prossima edizione si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre 2022.