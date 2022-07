Como Lake Cocktail Week, il vincitore è Andrea Paci

Ha vinto Andrea Paci, gestore de Lo Scalo Craft Drinks By The Lake di Cremia: è lui miglior bartender della terza edizione della Como Lake Cocktail Week.

Il bartender ha ottenuto il riconoscmento durante un cocktail party che ha acceso le luci del dehors del Posta Design Hotel di Como. Il Premio della Critica è andato a Fabrizio Molteni, barmanager del cocktail bar At Home di Como, per il suo Ferrini, cocktail ispirato al film Mani di Fata con Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi.

Il drink premiato

Il drink premiato come "Best Cocktail on the Lake 2022" si chiama Mr. Evoo, un Martini Cocktail ispirato al film Casinò Royale (2006) che vede protagonista Daniel Craig in Villa la Gaeta, a pochi chilometri da Lo Scalo, dimora di Mr. White e set della scena finale in cui pronuncia la fatidica frase “My name is Bond, James Bond”.

«Andrea Paci ha ottenuto il più alto punteggio sotto il profilo tecnico, estetico e sensoriale, rispondendo inoltre perfettamente alla richiesta di realizzare un drink che celebrasse il tema di questa edizione “Like a movie. Sul Lago di Como, come in un film”», racconta Annalisa Tesata, giornalista e founder della Como Lake Cocktail Week.

"Mr. Evoo è un cocktail realizzato miscelando in un equilibrio impeccabile Tanqueray No. TEN, gin ultrapremium di casa Diageo distillato in piccoli lotti con aggiunta di pompelmi, arance e lime freschi, Marsala Florio dolce Oltrecento, Muyu liquore al gelsomino e salamoia agrodolce di giardiniera, guarnito con una peschiola".