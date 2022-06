Como Lake Cocktail Week edizione 2022: tutte le novità e la gara

Al ritmo di “Lake it easy” la Como Lake Cocktail Week è pronta a shakerare il Lago di Como con una terza edizione ricca di novità. L’appuntamento è dal 30 giugno al 4 luglio, cinque giorni dedicati all’arte della mixology, del bere miscelato di qualità e del food pairing più raffinato, con una lista di 50 cocktail, tra versioni alcoliche e non, serviti al bancone degli hotel di lusso e nei bar e ristoranti più affascinanti del Lago di Como.

La Como Lake Cocktail Week, evento di riferimento nel settore food & beverage patrocinato da Comune di Como, Confindustria e Confcommercio, che ha come obiettivo quello di educare al bere responsabile e di qualità e di rafforzare le sinergie sul territorio, è un’esperienza multisensoriale che diventa manifesto di una nuova ondata di creatività e sperimentazione, che prende vita dietro al bancone del bar, luogo in cui la miscelazione si trasforma in una narrazione che incanta.

"Credo fortemente che la Como Lake Cocktail Week sia un progetto di tutti noi che coltiva in sé un grosso potenziale, destinato quindi a crescere nel tempo attirando sempre più un pubblico curioso di scoprire i valori del nostro territorio", dichiara Annalisa Testa, giornalista e fondatrice della Como Lake Cocktail Week. "Quello a cui tutti noi contribuiamo è un’ode alla miscelazione di qualità che ha come obiettivo quello di far scoprire agli ospiti l’arte del bere, poco ma bene e responsabilmente, celebrando la storia della città e delle sponde del nostro lago».

E anche quest’anno sono quasi 30 le location coinvolte in questa edizione. I grandi hotel del lago, da Villa d’Este al Mandarin Oriental, Lago di Como, dal Grand Hotel di Tremezzo a quello Imperiale di Moltrasio, passando per lo storico Villa Serbelloni di Bellagio, per arrivare a Il Sereno e Filario sulla sponda di levante. E poi l’Hilton, lo Sheraton Lake Como, gli storici street e restaurant cocktail bar della città murata, cuore pulsante della movida comasca, e un’attesissima novità di questa estate, il nuovo Mor Lake Como, il luxury beach club ultimo acquisto del gruppo Omnam, incastonato sulla riva di ponente della Tremezzina.

The Best Cocktail on the Lake

La gara che eleggerà il miglior drink del Lago di Como è la novità di questa terza edizione: lunedì 27 giugno, nella meravigliosa cornice del

garden del Kitchen, il ristorante con stella Michelin dello Sheraton Lake Como Hotel, i bartender della Como Lake Cocktail Week porteranno al cospetto di una giuria di esperti del settore mixology il proprio Signature Cocktail, che verrà valutato sotto il profilo tecnico, estetico e sensoriale. A far tremare le mani ai bartender ci sarà una giuria di esperti del settore.