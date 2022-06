Belen e Cecilia Rodriguez, il lago di Como per sole donne

“Siamo arrivate in questo posto meraviglioso, per farci qualche giorno solo donne” questo ha scritto ieri 15 giugno Cecilia Rodriguez come descrizione di una sua foto su Instagram appena arrivata sul lago di Como. Cecilia è in compagnia della sorella Belen e di altre amiche storiche della famiglia Rodriguez. Non c'è traccia di Stefano de Martino con cui Belen avrebbe avuto un riavvicinamento e nemmeno di Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia. A godersi tutto il lusso e lo splendore del Musa Hotel Lago Di Como, il luxury boutique 5* che si trova a Sala Comacina con vista panoramica sull’unica isola del nostro lago, ci sono solo donne. Massaggi, bagni e aperitivi frizzanti in piscina, cenette e uno spirito allegro. Cosa bisognerebbe volere di più dalla vita? Così mentre il caldo soffocante mette a dura prova noi comuni mortali c'è chi può godersi appieno la bellezza del lago, senza farsi mancare nulla.

Solo l'ingresso dell'Hotel basta a immergersi in un'atmosfera da sogno e nemmeno le sorelle Rodriguez sono indifferenti alla bellezza del luogo e del panorama, così come pare apprezzino molto anche la cucina capitanata da Robert Moretti e Matteo Corridori, due rinomati e apprezzati executive chef nati e cresciuti sul lago di Como.