Fine settimana di fuoco, a Como caldo asfissiante: temperature oltre i 37°

Ci aspetta un fine settimana di fuoco a Como e provincia.

Come riportano gli esperti di 3bMeteo da venerdì 17 giugno si osserverà un rafforzamento dell'anticiclone, con giornate stabili, soleggiate e molto calde. Le temperature saliranno infatti sopra i 35°C, con punte di oltre 37°C sulle pianure occidentali nella stessa giornata di venerdì. Sabato e domenica saranno soleggiate e ancora calde, con una crescente sensazione di disagio a causa dell'afa. La tendenza per per l'inizio della prossima settimana è per un peggioramento più deciso, con possibili temporali di forte intensità, e un calo delle temperature su valori allineati alle medie del periodo. Tuttavia sono necessarie ulteriori conferme negli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Como, caldo infernale nel fine settimana

Nello specifico a Como allerta afa per tutto il fine settimana. Temperature massime in graduale aumento con picchi sulle pianure occidentali sui 36-37°C. L'afa e il caldo sono previsti fino a giovedì 23 giugno quando una perturbazione con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, (previsti 11mm di pioggia) farà abbassare le temperature anche di 8° e la massima registrata sarà di 24°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3687m.