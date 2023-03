Como Nuoto, Svolta Civica insiste: "Vogliano risposte dal sindaco"

I consiglieri comunali della lista Svolta Civica, Barbara Minghetti, Vittorio Nessi, Luca Vozella, tornano sul "caso" Como Nuoto. In questo caso lo fanno attraverso una lettera indirizzato all'assessore alla Legalità e alla Trasparenza, Alberto Fontana, al Segretario Generale del Comune, Maria Lamari e al responsabile dell'Ufficio Legale di Palazzo Cernezzi, Andrea Romoli Venturi. Ecco di seguito il testo integrale.

"Con richiesta di accesso del 6 febbraio 2023 (Doc. 1 in copia) i sottoscritti chiedevano, tra l’altro, con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 1402 R.G. del 20 luglio 2020 riguardante l’aggiudicazione alla ASD Como Nuoto della concessione del compendio immobiliare sito in viale Geno n. 14, i seguenti documenti amministrativi:

- Atti relativi al rispetto del termine di sei mesi per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Relazioni annuali su interventi eseguiti;

- Atti relativi al controllo circa la corretta esecuzione dei lavori .

Tali documenti non sono stati consegnati.

Con interrogazione 13 febbraio 2023 i medesimi formulavano una serie di quesiti aventi per oggetto le ragioni del ritardo con cui era stato sottoscritto il contratto di concessione dell’impianto sportivo datato 21 maggio 2021, l’effettiva realizzazione dei lavori di messa a norma e riqualificazione della struttura di Viale Geno, oltre a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal progetto tecnico presentato in sede di gara, il rispetto delle procedure autorizzative e la data di inizio e fine lavori (Doc. 2 in copia).

Non avendo ricevuto risposta nei termini del regolamento veniva richiesta l’iscrizione dell’interrogazione all’Odg del Consiglio comunale.

Il documento veniva discusso nella seduta del 27 marzo 2023.

Adducendo questioni formali, il Sindaco non dava risposta ai quesiti contenuti nell’interrogazione.

Si chiede, dunque, ai destinatari della presente che gli stessi, nell’ambito delle rispettive competenze, compiano una verifica completa e approfondita del procedimento oggetto dell’accesso agli atti non evaso e dell’interrogazione che non ha avuto alcuna risposta. Si chiede, pertanto, un riscontro formale alla presente e che vengano segnalate all’autorità competente eventuali irregolarità che dovessero emergere nel corso dei doverosi approfondimenti".