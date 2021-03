Hub vaccinale, Negretti replica a Bertolaso: "Villa Erba scelta senza conoscere il territorio"

"Ho riscontrato con dispiacere, rammarico e disgusto le parole del coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso, pronunciate questa mattina a Sky tg 24, dove ha parlato dell’area di Muggiò, individuata e approvata dalla stessa Regione per realizzare l’hub vaccinale, come di un luogo cche faceva semplicemente schifo e che non era degno di una realtà e della bellezza come la città di Como".

Così l'assessore Elena Negretti replica alle dichiarazioni del consulente regionale per la vaccinazione di massa in Lombardia.

Negretti, però, non si ferma qui e spiega perché l'area di Muggiò sarebbe migliore e più funzionale per ospitare l'hub vaccinale, obiettivo, questo, che non dovrebbe avere nulla a che fare con la bellezza del luogo circostante.

"Ritengo queste dichiarazioni inaccettabili nel merito e nei toni, dopo che il nostro Comune, con il necessario coinvolgimento di personale, si è ampiamente speso per predisporre quell’area - ha aggiunto Negretti - e le ritengo soprattutto irrispettose nei confronti dei cittadini, a partire dai quelli più anziani e più fragili, che hanno la necessità e la speranza di poter essere vaccinati presto e con poche complicazioni. Questa per noi è la priorità, ma rilevo che non coincide con quelle della Regione". Ed ecco alcune considerazioni nel merito della scelta di sostituire Muggiò con Villa Erba: "L’area di Muggiò non era stata scelta perché bella e panoramica, ma perché si trova fuori dal centro, su una direttrice principale, è collegata con le linee di trasporto pubblico, e garantisce parcheggi sufficienti a una campagna vaccinale massiva. Ammesso e non concesso che il coordinatore regionale riuscirà a vaccinare fino a 20mila persone al giorno nella sede prescelta, ricordo che Villa Erba, certamente incantevole e degna delle bellezze di Como, come ha indicato Bertolaso tra le priorità per le vaccinazioni, si trova lungo una strada statale di antiche origini, in una zona densamente urbanizza e con minimale dotazione di parcheggi".

Infine: "Di fronte a certe prese di posizione sono costretta a rilevare come le scelte della politica e della Regione troppo spesso siano adottate senza conoscere il territorio e senza rispettarlo, dimostrandosi sempre più lontane dalle esigenze e dalla sensibilità della cittadinanza".