Como, ecco i redditi di sindaco, assessori e consiglieri comunali

Da poche ore sono disponibili pubblicamente le situazioni patrimoniali e redittuali dei politici di Palazzo Cernezzi. La dichiarazione dei redditi 2020 sull'anno di imposta 2019 vede ancora una volta in testa il consigliere comunale di Como Francesco Brenna (Insieme per Landriscina). Segue, ben distanziato, Maurizio Traglio (Svolta Civica). Il sindaco Mario Landriscina è sul terzo gradino del podio nella classifica dei più "ricchi". Per alcuni consiglieri comunali e assesori attendiamo ancora alcuni chiarimenti tecnici per il calcolo dei loro redditi (verranno aggiornati a breve).

La giunta

Mario Landriscina (Sindaco) 159.115 euro

Anna Veronelli (presidente del consiglio) 28.760 euro

Alessandra Bonduri 46.454 euro

Marco Butti 79.643

Adriano Caldara 93.538 euro

Angela Corengia 75.843 euro

Livia Cioffi 98.600 euro

Marco Galli -

Elena Negretti 27.696 euro

Francesco Pettignano 39.920 euro

Consiglieri comunali

Giampiero Ajani: 107.017 euro

Fabio Aleotti: -

Fulvio Anzaldo 138.208 euro

Alessandra Bartulli: 3.063 euro

Luca Biondi: 4.076 euro

Claudio Borghi: 127.400 euro

Francesco Brenna: 342.624 euro

Elena Canova: nessun reddito

Lorenzo Cantaluppi: 27.725 euro

Enrico cenetiempo: 71.687

Sergio De Santis: 91.195 euro

Sabrina Del Prete: 21.695 euro

Stefano Fanetti: 21.525 euro

Matteo Ferretti: 12.092 euro

Davide Gervasoni: 17.570 euro

Gabriele Guarisco: 34.099 euro

Patrizia Lissi: 33.301 euro

Ada Mantovani: 41.400

Paolo Martinelli: 62.697 euro

Elena Maspero: 28.086 euro

Barbara Minghetti: 76.273 euro

Alessandro Molteni: 42.037 euro

Vitorio Nessi: 167.278 euro

Ivan Noseda: 42.618 euro

Antonella Patera: 27.657 euro

Alessandro Rapinese: 115.201 euro

Guido Rovi: 9.465 euro

Pierangela Torresani: 43.295 euro

Maurizio Traglio: 223.361 euro

Antonio Tufano: 18.340 euro

Andrea Valeri: -