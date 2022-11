Tutti i redditi di sindaco, assessori e consiglieri comunali (vecchi e nuovi)

Sono pubblici i redditi degli amministratori comunali di Como. Sindaco, assessori e consiglieri comunali come ogni anno hanno trasmesso all'Ente i propri redditi affinché vengano pubblicati sul sito del Comune in ottemperanza alla legge sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Molti dei nuovi amministratori, però, hanno trasmesso la propria dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente. Così anche qualcuno dei "vecchi" amministratori che non ha ancora presentato quella del 2022 sull'anno d'imposta 2021. Per questo motivo a fianco a ciascun nome abbiamo riportato l'anno di presentazione della dichiarazione che, quindi, si riferisce all'anno precedente.

In testa alla classifica ci sono l'ex magistrato Vittorio nessi (consigliere di Svolta Civica) con circa 170mila euro, ma tale dichiarazione è quella del 2021 e si riferisce ai redditi del 2020. Tra le dichiarazioni più "fresche" quella con i redditi più alti appartiene al sindaco Alessandro Rapinese che sfiora i 160mila euro.

Sindaco, assessori e presidente del consiglio

Rapinese Alessandro 158.343 euro (2022) - agente immobiliare

Anzaldo Fulvio 99.553 euro (2021) - avvocato

Anselmi Nicoletta 81.923 euro (2022) - dirigente comunale in pensione

Cappelletti Michele 11.742 euro (2021) - commerciante

Ciabattoni Maurizio 31.087 euro (2021) - architetto

Colombo Enrico 21.302 euro (2021) - architetto

Doria Monica 44.583 euro (2022) - funzionario comunale

Fontana Alberto 21.602 euro (2021) - avvocato

Lombardi Matteo 36.566 euro (2021) - avvocato

Quagliarini Francesca nessun reddito

Roperto Nicoletta 15.822 euro (2021) - insegnante

Consiglio comunale

Avogadro Loredana 75.189 europ (2021) - amministratore delegato

Bellezza Caterina 8.346 euro (2022) - segretaria

Bernasconi Davide 47.358 euro (2021) - operatore doganale

Cantaluppi Lorenzo 30.427 euro (2022) - caposquadra gas

Casati Emilio 50.520 euro (2021) - commercinte

Casella Cecilia 9.814 euro (2021) - dirigente scuola di musica

Ceriello Paola 10.873 (2021) - impiegata

Valentina Di Pisa nessun reddito dichiarato

Falanga Alessandra 98.547 euro (2021) - direttore

Fanetti Stefano 42.797 euro (2022) - ricercatore universitario

Guarisco Gabriele 32.590 euro (2022) - dipendente pubblico

Introzzi Valentina 730 euro (2022)- volontaria

Legnani Stefano 94.149 euro (2022) - avvocato

Lissi Patrizia 35.378 euro (2022) - operatore sanitario

Locatelli Alessandra 98.972 euro (2021) - assessore-deputato

Mantero Carlo 34.019 euro (2021) - imprenditore

Minghetti Barbara 130.060 euro (2022) - direttrice di teatro

Molteni Giordano 89.356 euro (2021) - medico in pensione

Nessi Vittorio 170.138 euro (2021) - magistrato in pensione

Niso Davide 19.213 euro (2022) - operatore nella logistica

Noseda Aldo 49.215 euro (2022) - agente di commercio

Pellegatta Arianna 38.180 franchi (2022) - impiegata ufficio logistica

Rossetti Gianfranco 38.101 euro (2021) - product manager

Tagliabue Gaia 2.818 euro (2021) - allenatrice e docente scienze motorie

Tagliabue Patrizia 16.249 franchi (2021) - consulente

Tocchetti Paola 139.213 euro (2022) - dirigente

Tufano Antonio 9.153 euro (2022) - pr

Veronelli Camilla 18.566 euro (2022) - manager

Vozella Luca 33.401 euro (2022) - funzionario Confindustria

Zanotta Silvia 18.899 euro (2021) - consulente commerciale

Zerenga Paola 21.598 euro (2022) - impiegata