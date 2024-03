Rapinese: "Anche i taxi a Como non sono più un probema: più 51%"

Un proclama in "stile Rapinese", con tanto di video a spiegare la nuova riforma dei taxi attuata dalla sua giunta: "Il 20 marzo 2024 la mia giunta ha approvato un provvedimento che una città turistica importante qual è Como aspettava da troppo tempo. Tema? Taxi. Mercoledì scorso, dopo un lavoro estenuante in un settore che il nostro Comune ha da sempre trascurato, abbiamo recuperato i decenni persi e, aumentando il contingente Taxi del 51%, dato una risposta concreta ad uno degli infiniti problemi che i nostri concittadini si aspettano che la mia giunta risolva. Il tema Taxi in Italia è un tema delicatissimo. Il tema Taxi a Como, dopo questo nostro provvedimento, potrebbe non essere più un problema. Mi avete eletto per risolvere i problemi di questa città. Un problema alla volta li risolverò tutti":