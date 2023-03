Ramadan al parco Negretti, la Lega non cambia rotta: "No"

Nulla di nuovo in casa Lega, di certo non a Como, dove il segretario cittadino ribadisce il suo " niet". "L’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere a disposizione della comunità islamica il Parco Negretti dal 30 marzo al 24 aprile e la Lega di Como ribadisce la propria contrarietà alla concessione di spazi pubblici del territorio per il Ramadan. La nostra posizione - precisa il segretario cittadino Ivan Noseda - non può che essere questa: non è mai stato per noi un semplice slogan da campagna elettorale come qualcuno ci ha imputato in passato. La Lega di Como, come sempre, ritiene infatti che non sia corretto favorire lo svolgimento di manifestazioni religiose organizzate da chi non rispetta la nostra cultura e i nostri valori, continuando a non considerare le donne al pari degli uomini. Riteniamo ci sia ancora molta strada da fare nella condivisione dei diritti fondamentali prima di poter condividere attività e iniziative":