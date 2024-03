I giostrai del luna park pronti a fermare al città: venerdì corteo di protesta con i camion

I giostrai del luna park di Muggiò hanno annunciato una protesta eclatante contro l'amministrazione comunale di Como guidata dal sindaco Alessandro Rapinese. La questione nasce dalla decisiva e controversa mossa di Rapinese e della sua giunta di ridurre drasticamente lo spazio destinato al luna park annuale nel piazzale di Muggiò. Da un'area di 20mila metri quadrati, gli spazi disponibili sono stati ridotti a soli 5mila. Questo taglio netto ha reso impossibile per i giostrai allestire il tradizionale luna park.

La decisione ha scatenato la frustrazione dei giostrai, i quali dicono di trovarsi ora di fronte a serie difficoltà lavorative ed economiche. Il periodo pasquale, tradizionalmente dedicato alle gioie e alle luci del luna park a Muggiò, quest'anno passerà in silenzio. Ma le conseguenze vanno oltre l'aspetto economico e lavorativo. I giostrai già durante la protesta svolta in Municipio lo scorso lunedì hanno spiegato che ci sono in gioco anche questioni sociali ed educative, in particolare per le famiglie dei giostrai. Senza un luogo dove sostare, queste famiglie si trovano in difficoltà nel garantire un'educazione stabile ai loro figli, che dovrebbero frequentare le scuole della zona. In poche parole i giostrai - le cui ragioni finora non hanno trovato soddisfazione davanti al Tar - chiedono di poter almeno parcheggiare i loro bilici nel piazzale di Muggiò, così da avere un posto in cui stare. Per ora dall'amministrazione Rapinese non c'è stata alcuna apertura e disponibilità.

In risposta, i giostrai hanno organizzato una protesta significativa: un corteo con i camion delle giostre attraverso la città. Questa manifestazione ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione che stanno vivendo. Il corteo si radunerà nella piana di Muggiò venerdì 15 marzo, in tarda mattinata, per poi partire alle ore 13. I dettagli sulla durata e il percorso della manifestazione sono ancora da definire, ma l'intento è chiaro: scuotere le coscienze e chiedere un cambio di rotta all'amministrazione comunale.