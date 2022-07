Mezzogiorno di fuoco, il primo consiglio dell'era Rapinese sarà di sabato mattina

Sì, l'era Rapinese sarà un'avventura piena di sorprese. Anche per i consiglieri di Palazzo Cernezzi, convocati per la prima volta di sabato mattina alle 10. Succederà il prossimo 16 luglio, quando si dovrà discutere il seguente ordine del giorno:

1) Esame della condizione di eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali.

2) Giuramento del sindaco.

3) Elezione del presidente del Consiglio comunale.

4) Comunicazione dei componenti della Giunta comunale.

5) Elezione della Commissione elettorale comunale.

Quale sarà poi il giorno eletto per gli appuntamenti fissi dei lavori del consiglio non è ancora dato sapere, ma non è azzardato pensare che il fin qui tradizionale appuntamento del lunedì sera venga abbandonato per puntare sul venerdì di primo pomeriggio.