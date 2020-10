Parcheggio via Regina, Lissi: "Volevano salvarci dall'invasione ma ci hanno condannato al degrado"

Se il parcheggio della Ticosa è ancora tutto da "costruire", non va meglio in via Regina dove regna il degrado. Sulla questione interviene la consigliera del Partito Democratico, Patrizia Lissi. “Nel 2018 la Lega ha chiuso il campo di via Regina, cantando vittoria in una presunta crociata contro il degrado e l'immigrazione. Poi, il campo è stato trasformato in un parcheggio che doveva servire la città e la sua carenza di posti auto. Ma, oggi, questo luogo è una giungla vera e propria, tra arbusti e rami, e macchine che devono trovare posto tra la vegetazione. Uno scandalo. Volevano salvarci dall’invasione ma hanno condannato un altro angolo di Como al degrado”.

“Ho perso il conto delle volte - prosegue Lissi - in cui ho evidenziato come la struttura di via Regina potesse essere utile a mettere un argine all’emergenza della grave marginalità a Como. Si è fatta la scelta politica di trasformarlo in un parcheggio per auto invece che in un rifugio per persone. L’ironico paradosso? Non c’è più la struttura che in questo momento sarebbe provvidenziale per ospitare i senzatetto con l’arrivo dell’inverno ma non c’è nemmeno uno spazio funzionale per risolvere un altro problema (ben diverso seppur cronico) della città: i posti auto. Lo spazio di via Regina, ad oggi in condizioni pessime, difficilmente risolverà la mancanza di posteggi. Ecco il risultato di una delle gloriose crociate dell'amministrazione Landriscina. Volevano risolvere due problemi in un colpo solo ma ora a Como si dorme per strada e non si trova nemmeno posto per la macchina”: