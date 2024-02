NOS, il media partito fondato da Alessandro Tommasi, sbarca a Como

Mercoledì 28 febbraio si svolgerà la tappa comasca del tour nazionale di NOS, il media partito fondato da Alessandro Tommasi, già co-fondatore della startup d’informazione da 2 milioni di follower Will Media. Obiettivo: radicare la propria rete per presentarsi alle elezioni europee e, soprattutto, stimolare la nascita di un partito liberaldemocratico unitario su basi nuove.

“Che cosa non ti fa dormire la notte?” è la domanda con la quale NOS ha attivato negli scorsi mesi eventi e iniziative per “ricostruire fiducia nella politica”, che è il suo obiettivo dichiarato. Una domanda alla quale è seguito un tour di ascolto su tutto il territorio nazionale e che farà tappa a Como. NOS non ha, per scelta, un vero e proprio programma, ma un format di domande e risposte alle grandi questioni del nostro tempo basate sui dati. “La politica dice di ascoltare i cittadini, ma a ben vedere ha smesso di farlo da molto tempo”, ripete spesso Alessandro Tommasi. “Noi vogliamo tornare a farlo, portando un modello di leadership orizzontale, nuovi metodi e nuovi incentivi alla partecipazione”.

Molti i temi trattati che saranno trattati: dalla crisi climatica al lavoro, dalla carenza di progettualità agli sprechi, dalla mancanza di una sensibilità ecologica ai fondi sulla ricerca, dal salario minimo alle pensioni, dalla carne coltivata alla difesa comune europea.

Per i comaschi l’appuntamento è il 28 febbraio alle 18.30 presso l’Ostello Bello di Como.