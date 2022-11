Letizia Moratti candidata alle Regionali: adesso è ufficiale

Adesso è ufficiale: Letizia Moratti, ex assessore regionale al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, si candida alle elezioni 2023 per la poltrona di governatore, e lo farà correndo con Calenda e Renzi. Lo ha affermato ufficialmente in una nota stampa diffusa nella giornata del 6 novembre 2022, pochi giorni le sue dimissioni in polemica con il presidente Attilio Fontana. che nei giorni scorsi ha rassegnato le dimissioni in aperta polemica col governatore Attilio Fontana, si candida alle prossime elezioni regionali.

"Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi - si legge nella nota stampoa - ho condiviso l’avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di regione Lombardia. Un progetto forte ed attento ai territori, orientato ad offrire una visione del futuro lombardo e nazionale capace di interpretare i mutamenti in atto ed affrontare le nuove sfide in arrivo. Una collaborazione che nasce sostenuta dall’ampia e consolidata rete civica a me vicina e dal Terzo Polo, ampiamente aperta all’adesione di tutti gli interlocutori politici, culturali, del terzo settore e delle associazioni, con i quali realizzeremo interessanti e positivi confronti per la costruzione di una coalizione vincente. Ringrazio Carlo Calenda e Matteo Renzi per l’appoggio. Inizia oggi - ha concluso Moratti - un nuovo appassionante cammino per dare le risposte che la Lombardia merita".