Giorgetti a Como: "Su obbligo green pass si tira dritto, fino alla fine dell'emergenza"

Nessun dubbio, nessun ripensamento. Il Governo sul green pass non farà alcun passo indietro, lo ha confermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti in occasione della sua partecipazione al gazebo che la Lega ha allestito in via Boldoni a Como per promuovere la campagna referendaria sulla riforma della Giustizia. "Sull'obbligo di green pass si tirà dritto finché la situazione non sarà sotto controllo e la pandemia non sarà vinta", ha detto il ministro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quanto all'abolizione del Decreto Severino per dare più tutele a sindaci e amministratori Giorgetti ha detto di non credere "che i sindaci possano essere considerati casta". Ha poi aggiunto: "Fanno un lavoro di grandissima responsabilità, sono anche remunerati poco e sono esposti a grandissime responsabilità e al rischio di grosse sanzioni".