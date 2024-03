Un durissimo Gaddi contro Rapinese: "Sfregio all'immagine della città"

Durissimo Sergio Gaddi contro il sindaco di Como. Il consigliere regionaledi Forza Italia, ex assessore alla Cultura di Como e acerrimo avversario politico di Rapinese, tuona parole di grande sdegno per quanto accaduto a Palazzo Cernezzi in occasione della protesta delle mamme degli asili nido.

"Abbiamo assistito nell’aula del consiglio comunale a una delirante indecorosa sceneggiata - commenta Gaddi - indegna anche del peggior avanspettacolo. Mi chiedo con quale dignità giunta e consiglieri di maggioranza si rendano complici, con il loro silenzio, di questa triste pagliacciata che sfregia l’immagine dell’intera città. Mi auguro, invece, che i cittadini continuino a protestare, perché la chiusura di un asilo nido è sempre il fallimento più grave sul piano politico, umano e simbolico, che colpisce il più alto e nobile dei diritti di cittadinanza. Soprattutto a Como, dove il servizio è sempre stato un’eccellenza".