Fontana accoglie l'appello di Gaddi: ex sindaci e assessori invitati all'inaugurazione del lungolago

Il 27 marzo segnerà un momento significativo per la città di Como, con la restituzione alla città del nuovo lungolago di piazza Cavour, dopo la conclusione dei lavori. Per l'occasione il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme all'assessore Massimo Sertori, effettueranno un sopralluogo. Sergio Gaddi, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia, ha recentemente scritto proprio al presidente Fontana chiedendo di invitare all'inaugurazione tutti gli ex sindaci e gli ex assessori ai Lavori pubblici di Como, che hanno contribuito alla storia della città dal 2008 a oggi. Dunque, anche l'ex sindaco Stefano Bruni e l'ex assessore Fulvio Caradonna, sono tra i destinatari della lettera d'invito inviata da Fontana.

Gaddi sostiene che l'attuale sindaco di Como non merita alcun merito per il progetto del lungolago, in quanto i lavori sono stati gestiti esclusivamente dalla Regione Lombardia. Tuttavia, ritiene importante coinvolgere tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto nel corso degli anni, indipendentemente dalle posizioni politiche.

In risposta alla richiesta di Gaddi, Fontana ha fatto inviare una lettera agli ex sindaci e agli ex assessori, invitandoli a partecipare al sopralluogo delle paratie di Como il 27 marzo. La lettera sottolinea l'importanza dell'intervento e ringrazia gli ex amministratori per il loro contributo alla realizzazione di questo obiettivo.

La lettera di Fontana

"Chiediamo la Vostra cortese disponibilità a partecipare al sopralluogo al cantiere delle Paratie di Como mercoledì, 27 marzo⋅2024 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 circa, presso il Lungolago di Como all'altezza di piazza Cavour - si legge nella lettera che Fontana ha inviato ad ex sindaci e assessori di Como -. Si tratta di un intervento che insiste su un’area di grande pregio, molto atteso dalla città e che, grazie all’attenzione di Regione Lombardia e alla fattiva collaborazione degli Enti del territorio, verrà riconsegnato ai cittadini comaschi e ai lombardi Tutti. Sono invitati i sindaci di Como e gli assessori ai lavori pubblici che si sono succeduti dalla data della prima progettazione, in considerazione della lunga e condivisa partecipazione al raggiungimento di questo importante obiettivo".