Elezioni in 11 comuni in provincia di Como: si vota fino alle 15

Le urne negli 11 comuni in provincia di Como che stanno eleggendo i nuovi sindaci e consigli comunali rimarranno aperte fino alle 15 di oggi. Le votazioni sono iniziate ieri, domenica 14 maggio. Stanno votando a Brunate, Bulgarograsso, Carlazzo, Centro Valle Intelvi, Cernobbio, Dosso del Liro, Laglio, Lurago d’Erba, Montemezzo, Mozzate e San Siro. Bassissima l'affluenza (alle ore 23 era in media del 40%) e alcune di queste città potrebbero non raggiungere il quorum cosa che prevede l'entrata in campo di un commissariato.