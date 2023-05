Elezioni comunali 2023 nei Comuni comaschi: tutti i risultati (in aggiornamento)

Lo spoglio delle schede delle elezioni comunali 2023 ha decretato l'elezione dei sindaci degli 11 Comuni comaschi al voto. Atteso, in particolar modo, era l'esito delle elezioni a Cernobbio dove il risultato non era per nulla scontato. Qui di seguito i risultati in termini percentuali e di voti ottenuti da ciascun candidato sindaco. Dati in aggiornamento.

Brunate

Camilla Dotti: 34,12% (274 voti)

Simone Rizzi sindaco eletto: 65,88% (529 voti)

Bulgarograsso

Fabio Chindamo sindaco eletto: 51,26% (999 voti)

Giuseppe Clerici: 48,74% (950 voti)

Carlazzo

Piera Antonella Mazza sindaco eletto: 100% (1.429 voti)

Centrovalle Intelvi

Mario Pozzi sindaco eletto: 100% (1.565 voti)

Cernobbio

Andrea Gazzola:

Emilia Bianchi:

Matteo Monti sindaco eletto:

Simona Saladini:

Dosso del Liro

Egidio Baraglia sindaco eletto: 100% (154 voti)

Laglio

Monica Sessolo: 31,11% (149 voti)

Michela Garbin: 26,30% (126 voti)

Francesco Matrale: 0,21% (1 voto)

Giancarlo Premoli sindaco eletto: 42,38% (203 voti)

Lurago d'Erba

Davide Colombo:

Agostino Panzeri:

Montemezzo

Guido Spelzini sindaco eletto: 100% (114 voti)

Mozzate

Francesca Preatoni:

Clemente Ciccozzi:

Daniela Galli:

San Siro

Nicola Mappa:

Sergio Meregalli: