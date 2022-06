Verde è popolare e il ballottaggio a Como: "Attaccatevi"

Seppure la questione sia estremamente seria, un po' di ironia non guasta. E così, dopo le parole di Rotondi, numero uno nazionale di Verde è popolare, il partito che a Como aveva candidato Vincenzo Graziani, contribuendo alla sconfitta del centrodestra per un pugno di voti, arriva la colorata vignetta che conferma il fatto che al ballottaggio non ci sarà nessun apparentamento o indicazione di voto. "Giusto per chiarezza, Verde è popolare non sosterrà nessun candidato al ballottaggio". Questo il commento del segretario provinciale di Verde è popolare, Maurizio Cantelmo, al già evidente diniego della balena verde.