Legnani, Pd: "Con il sondaggio Fratelli d'Italia prende in giro i comaschi"

Il clima elettorale, a tre mesi dal voto per l'elezione del nuovo sindaco di Como, si scalda di ora in ora. Ora che quasi tutti i candidati sono allo start, con la sola eccezione di Civitas e 5 Stelle, iniziano le prime scaramucce. E così, dopo il sondaggione di Fratelli d'Italia, il Pd cittadino non si fa pregare due volte e bacchetta l'avversario del centrodestra:. “Chiamiamoli paradossi, o se proprio vogliamo, prese in giro. Succede -scrive in un comunicato Tommasi Legnani, segretario cittadino dem - che Fratelli d’Italia lancia una serie di sondaggi per chiedere se i comaschi sono a favore di alcuni progetti strutturali e infrastrutturali a Como (San Martino, Stadio Sinigaglia e metropolitana leggera). Qualcuno ricordi a FdI che è in giunta da cinque anni con due assessorati-chiave per l’amministrazione di Como - quello all’Urbanistica e quello al Patrimonio. Aggiungiamoci anche il numero crescente di consiglieri durante il mandato".

"Avevano cinque anni per dimostrare di avere una visione per Como. Avevano cinque anni - aggiunge Legnano - per concretizzare qualcosa durante il mandato Landriscina. Invece arrivano a una manciata di settimane dalle elezioni con un sondaggio “a crocette” che francamente offende l’intelligenza dei comaschi. Da anni a Como si parla di riqualificazione dello Stadio Sinigaglia, di un miglioramento strutturale della mobilità sostenibile anche con interventi sul trasporto pubblico locale e, in generale, della necessità di rendere più vivibile la Convalle. Basta stare un minimo tra la gente per capire i bisogni della città. Prove di democrazia partecipativa? Visti gli scarsissimi risultati portati da FdI, siamo piuttosto davanti a una stanca trovata elettorale che odora di presa in giro. È tempo per il centrodestra di passare la mano, per il bene della città. Il Partito Democratico e tutta la coalizione che supporta Barbara Minghetti a sindaco di Como sono già al lavoro, spalla a spalla con i cittadini, per portare un cambiamento vero dal giorno 1 del mandato”.