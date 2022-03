Como: 5 Stelle e Civitas insieme alle amministrative

Seppure ancora imcomba l'ombra grande del niet di Currò, i Grillini comaschi e Civitas siglano un accordo per le prossime Elezioni Amministrative della città di Como. Dopo aver attentamente esaminato la proposta della Lista Civica “Civitas”, l'assemblea unitaria del MoVimento 5 Stelle Como si è espressa attraverso votazione e ha dato il via libera alla costituzione di un'alleanza con tale forza civica. La maggioranza degli attivisti, pari al 73,33%, ha votato a favore.

I quattro consiglieri pentastellati della provincia Fabio Aleotti (M5s Como), Raffaele Erba (M5s Lombardia), Rosario Enea (M5s Cantù) e Roberto Tagliabue

(M5s Mariano) dichiarano: “In questi giorni ci siamo riuniti con l’assemblea unitaria del Movimento 5 Stelle di Como per definire la linea da adottare a seguito delle recenti interlocuzioni con la Lista Civica “Civitas””. “Dopo una lunga e accurata analisi su programmi e obiettivi, gli attivisti hanno manifestato parere positivo alla costituzione di una coalizione considerando i numerosi punti in comune su temi e progetti da sviluppare per la nostra città”.

“L'assemblea ha apprezzato la sussistenza di una visione condivisa e coerente con i valori del Movimento 5 Stelle. Il prossimo passo ora è quello di conferire con i vertici del Movimento per sciogliere gli elementi di contrasto che possono compromettere l’ottenimento dell’autorizzazione all’uso del simbolo”.