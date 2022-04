Paragone a Como: "Il sindaco è una figura fondamentale per la tutela dei cittadini"

I sindaci dei partiti e delle forze politiche che sostengono il Governo Draghi sono corresponsabili delle limitazioni alle libertà dei cittadini. Non ha dubbi il senatore di Italexit, Gianluigi Paragone, che parte proprio dalla figura del sindaco per promuovere a livello locale il suo partito. Lo fa proprio in occasione della campagna elettorale di Francesco Matrale, il candidato sindaco di Como per Italexit alle elezioni del 12 giugno.

Per quanto riguarda gli obiettivi in termini di risultati elettorali, Paragone ha affermato che "queste elezioni comunali per noi rappresentano una sorta di stress test cominciare a farci conoscere, a parlare con la gente, per abituarci a un linguagio nuovo e per misurarci con la burocrazia delle elezioni e delle campagne elettorali. Il vero banco di prova saranno le elezioni regionali e le politiche".