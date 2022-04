Elezioni Como, scende in campo anche Italexit: il candidato sindaco è Francesco Matrale

Italexit, il partito fondato dal senatore e giornalista Gianluigi Paragone, scende in campo anche a Como in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. E lo fa non per sostenere una coalizione, bensì per proporre un proprio candidato sindaco e un proprio programma elettorale. Il candidato sindaco di Italexit si chiama Francesco Matrale, già candidato nel 2018 per Partito Valore Umano.

Una sorpresa di Pasqua abbastanza inattesa, soprattutto per gli altri aspiranti primi cittadini del capoluogo lariano che credevano fosse ormai definita e definitiva la rosa dei candidati sindaci che salgono così da cinque a sei. Dunque, i candidati alla poltrona di sindaco di Como sono, salvo ulteriori sorprese, i seguenti: Barbara Minghetti (centrosinistra-PD), Adria Bartolich (sinistra-civica), Alessandro Rapinese (civica), Giordano Molteni (coalizione di centrodestra), Vincenzo Graziani (Verde è Popolare) e Francesco Matrale (Italexit).