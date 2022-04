Elezioni, data unica per amministrative e referendum: si vota il 12 giugno

Si è riunito ieri, giovedì 31 marzo, il Consiglio dei Ministri in cui è stato deciso il giorno delle elezioni amministrative 2022. Elezioni che coinvolgono anche il Comune di Como e altri 14 comuni della provincia, come ad esempio Erba. Si voterà domenica 12 giugno, con eventuale ballottaggio il 26 giugno. Il Governo ha inoltre deciso di far coincidere le amministrative con il voto per i cinque referendum sulla giustizia. Quindi il 12 giugno tutta Italia andrà alle urne, anche dove non si vota per il nuovo sindaco.