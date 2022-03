Rapinese sceglie di incontrare i cittadini uno alla volta: appuntamenti di mezz'ora con chi vuole parlare con lui

Alessandro Rapinese sceglie la formula a tu per tu, nel vero senso della parola. Il candidato sindaco di Como alle elezioni comunali 2022 si è detto disponibile a fissare appuntamenti di mezz'ora con i cittadini che lo desiderano. In poche parole, Rapinese accoglierà nel suo ufficio anche singoli cittadini, previa prenotazione dell'appuntamento. Per prenotare un appuntamento con lui Rapinese ha messo a disposizione una pagina del suo sito internet dove si può richiedere un incontro alternativamente per approfondire tematiche politiche e problematiche della città, oppure per manifestare disponibilità a sostenerlo attivamente nella campagna elettorale.

"E' una modalità - assicura Rapinese - che manterrò anche quando sarò sindaco, con l'unica differenza che riceverò i cittadini in ufficio".