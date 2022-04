5 Stelle, Erba attacca Calenda: "Si è imboscato nelle retrovie della politica dissertando di competenza e di impegno"

Mentre di fatto sono rimasti l'unica formazione politica che non ha ancora espresso un candidato sindaco per Como e nemmeno un apparentamento ufficiale con una delle coalizioni in campo, la lite interna tra Currò e Aleotti è cosa nota, i 5 Stelle vanno all'attacco di Carlo Calenda, in visita ieri a Como per sostenere la campagna elettorale di Barbara Minghetti. A prendere posizione è Raffaele Erba, consigliere regionale comasco.

“Ricordo a Calenda che la politica dovrebbe fondarsi su temi e proposte ma il leader di Azione è così ossessionato dal MoVimento 5 Stelle che ormai ha basato la sua linea comunicativa esclusivamente sull’attacco nei nostri confronti. Da parte nostra, come forza politica possiamo andare fieri e orgogliosi dei moltissimi provvedimenti promossi per il nostro Paese: il SuperBonus110% ha riavviato l'economia, il Reddito di Cittadinanza ha aiutato molte persone in difficoltà, il PNRR sta rilanciando l'Italia, la gestione della pandemia è stata apprezzata a livello mondiale, la ricostruzione del Ponte di Genova è stata realizzata in tempi record e moltissimo altro”.

“Lui cosa ha fatto in questi anni? Dov'era? Calenda si è imboscato nelle retrovie della politica dissertando di competenza e di impegno. Non appena è stato messo alla prova alle Elezioni Amministrative di Roma 2021, si è dimesso il giorno dopo ed è fuggito pur di non restare all'opposizione. Il MoVimento 5 Stelle a Como prende tre voti? Forse Calenda dovrebbe prima guardare in casa propria. Non è nemmeno riuscito a costruire una lista da solo ma si è dovuto accorpare ad altre due forze politiche per dare un segnale della sua presenza nella nostra città”.