Minghetti candidata sindaco: il tour nei quartieri arriva a Lora

La cnadidata sindaco di Como per il DP, Barbara Minghetti, prosegue il tour attraverso i quartieri di Como. Un'iniziativa volta a raccogliere istanze e suggerimenti dei residenti delle varie zone della città. Dopo aver fatto tappa ad Albate e aver accolto le istanze e i suggerimenti di molti cittadini, la candidata sindaca sarà a Lora, sabato 19 febbraio, per incontrare i suoi abitanti. La mattinata inizierà alle ore 10, a partire dal capolinea Bus 7 di via di Lora.