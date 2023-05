Como: il Dem Gabriele Guarisco lascia il Consiglio comunale

Le ragioni sono personali. Gabriele Gaurisco, consigliere di minoranza nelle file del Pd a Palazzo Cernezzi, si è dimesso. Al suo posto subentra Eleonora Galli. In una nota, Guarisco ha spiegato le motivazioni: "Oggi ho presentato le mie dimissioni dal Consiglio comunale di Como. È un passo motivato da ragioni lavorative e personali che mi impediscono di conciliare la mia attività da consigliere con l’impiego che svolgo".

"Essere membro del Consiglio comunale è stato un impegno che ho cercato di adempiere bene e per il bene comune: sono grato ai cittadini comaschi che, votandomi, mi hanno dato questa opportunità; aggiungo che come consigliere ho sperimentato tanta cordialità da parte dei cittadini che ho incontrato. La mia gratitudine va anche ai dirigenti e dipendenti comunali per il valido aiuto che da loro ho ricevuto durante la mia attività. In questo mandato e nel precedente, con i colleghi consiglieri comunali e con i membri della Giunta spero di essere riuscito a mantenere un rapporto costruttivo e corretto, anche nella differenza di opinioni e ruoli politici. Sono felice dell’unità d’intenti e della collaborazione che si è riusciti a mantenere all’interno della coalizione di centrosinistra".

"Un grazie di cuore - chiosa Gaurisco - va alla comunità del Partito Democratico, per il supporto costantemente dato, e agli altri membri del Gruppo consiliare PD, Patrizia Lissi, Stefano Fanetti e Stefano Legnani, con i quali ho lavorato meravigliosamente. A Eleonora Galli, chiamata a subentrarmi nella carica, auguro un buon lavoro in Consiglio, convinto che saprà operare al meglio. A tutti loro confermo la mia stima e il mio sostegno.