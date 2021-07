Como, 6mila persone in attesa dell'esame per la patente. Orsenigo: "Situazione intollerabile"

Il tempo di attesa è più di 8 mesi: ragazzi che non possono sostenere l'esame in difficoltà

Tante le segnalazioni arrivate anche alla nostra redazione sui tempi d'attesa lunghissimi per fare l'esame per ottenere la patente a Como. Oggi, in una nota, il consigliere del PD Angelo Orsenigo fornisce dei dati precisi che rendono l'idea dell'inceppo.

"I dati aggiornati alla fine di giugno-dice Orsenigo-parlano chiaro: sono 5934 i vomaschi che aspettano di fare l'esame per la patente e il tempo d'attesa in media è di 8 mesi. Siamo davanti ad una situazione intollerabile per ragazzi e ragazze comaschi che vanno ascoltato e aiutati".

Alla base del problema vi sarebbe la scarsità dell'organico della motorizzazione civile di Como che non permette la gestione delle domande.

"Regione Lombardia-prodegue Orsenigo-si impegni il prima possibile per risolvere il problema in collaborazione con le altre istituzioni.

"Lo scorso 13 luglio la maggioranza in Regione ha presentato una mozione che chiedeva interventi per l'aumento dell'organico nella sola motorizzazione di Brescia. Visto che tutte e non solo alcune motorizzazioni sono in forte difficoltà, Il PD è riuscito a far includere tutte le province lombarde, anche quella di Como".

"Aspettare 8 mesi per una patente è inaccettable", conclude.