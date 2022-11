Città dei Balocchi a Cernobbio, Rapinese: "Ma non erano amici di Como?"

"Ma se sono così amici di Como perché vanno a Cernobbio e non hanno, invece, partecipato ai nostri bandi?". Così il sindaco Alessandro Rapinese commenta la notizia della ormai probabile organizzazione a Cernobbio della Città dei Balocchi - kermesse natalizia da sempre allestita dal Consorzio Como Turistica con il supporto dell'associazione Amici di Como.

Giusto ieri il sindaco del paese rivierasco, Matteo Monti, ha annunciato sulla sua pagina Facebook: "Il sogno si sta realizzando. Città dei Balocchi 29esima edizione. La storia continua a Cernobbio!". Sembra proprio, dunque, che Cernobbio e Como quest'anno saranno in competizione e si contenderanno i visitatori, sia comaschi che di fuori provincia, che desiderino immergersi nell'atmosfera natalizia resa ancora più magica dalla presenza del bellissimo lago.

Il sindaco Rapinese commenta così la "migrazione" della Città dei Balocchi nel confinante Comune di Cernobbio: "Se erano tanto amici di Como perché vanno a Cernobbio? Potevano partecipare a uno dei nostri trasparenti bandi per l'organizzazione del Natale. Quello che abbiamo fatto non è stato altro che favorire la concorrenza permettendo a chiunque di partecipare ai bandi. Inoltre per la prima volta verrà fatta beneficenza come si deve, basta pensare che i vincitori dei bandi devono devolvere il 10 per cento del fatturato".

Rapinese ha poi dichiarato: "Quest'anno i tempi sono stati stretti perché ci siamo insediati a giugno, ma entro la fine dell'anno intendiamo predisporre e indire già il bando di gara per il Natale 2023".