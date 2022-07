Molteni non sarà capogruppo di Fratelli d'Italia : al suo posto Cantaluppi

Fratelli d’Italia sarà presente in consiglio comunale con 3 consiglieri che siederanno nei banchi dell’opposizione. Oggi dopo la rinuncia di Giordano Molteni al consueto e naturale ruolo di capogruppo, il gruppo consigliare ha deciso all’unanimità di indicare Lorenzo Cantaluppi come capogruppo di Fratelli d’Italia.

Giordano Molteni ha voluto con queste parole motivare la sua scelta: “La politica è sempre stata per me una grande passione intendendola come servizio alla comunità. Come avevo anticipato in campagna elettorale ho avviato l’adesione a Fratelli d’Italia e siederò in consiglio comunale, svolgendo il ruolo di consigliere attento e sensibile alle problematiche della città e conseguentemente fungendo da stimolo per l’amministrazione, dai banchi di Fratelli d’Italia. Non ho ritenuto, come sarebbe stato naturale, accettare la proposta avanzatami dal partito, di assumere il ruolo di capogruppo. Credo però nei giovani e ho così ritenuto importante delegare chi dei due consiglieri se la sentirà di farlo. Ringrazio Fratelli d’Italia per questa straordinaria opportunità.”

Soddisfatto dell’incarico Lorenzo Cantaluppi ringrazia con queste parole: “È per me un grandissimo onore andare a ricoprire l’incarico di capogruppo di Fratelli d’Italia, partito che ho contribuito a fondare sul nostro territorio, nel quale sono cresciuto e mi sono formato, sia umanamente che politicamente, avendo poi la possibilità, nel 2017, di essere candidato ed eletto in Consiglio Comunale e quest'anno, dopo uno straordinario risultato di preferenze personali, di essere il secondo più votato di tutta la città e il primo nella nostra lista. Sono ora pronto e carico per iniziare questo nuovo cammino, sempre dalla parte di Como e dei comaschi, continuando, insieme al nostro Gruppo Consiliare, nel capillare lavoro di ascolto e vicinanza al territorio, facendoci portavoce delle istanze dei nostri concittadini e facendo un’opposizione seria e responsabile.”

Intanto domani, sabato 16 luglio, primo consiglio comunale convocato dal sindaco Alessandro Rapinese, questa la composizione che vedrà Fulvio Anzaldo assumere la carica di presidente. Intanto i rappresentanti di Colisseum e di alcune delle associazioni che afferiscono a via del Dos si ritroveranno di fronte al Comune di Como prima dell'inizio della seduta di Consiglio comunale per sensibilizzare i consiglieri sulla tematica.

Maggioranza

Sindaco

Alessandro Rapinese

Lista Rapinese sindaco

Fulvio Anzaldo

Loredana Avogadro

Caterina Bellezza

Davide Bernasconi

Emilio Casati

Cecilia Casella

Paola Ceriello

Valentina Di Pisa

Carlo Mantero

Davide Niso

Valentina Introzzi

Aldo Noseda

Arianna Pellegatta

Gianfranco Rossetti

Gaia Tagliabue

Patrizia Tagliabue

Paola Tocchetti

Camilla Veronelli

Paola Zerenga

Silvia Zanotta

Minoranza

Candidato sindaco

Barbara Minghetti

Pd

Patrizia Lissi

Stefano Fanetti

Gabriele Guarisco

Stefano Legnani

La Svolta Civica

Vittorio Nessi

Luca Vozella

Candidato sindaco

Giordano Molteni

Fratelli d’Italia

Lorenzo Cantaluppi (capogruppo)

Antonio Tufano

Como con Molteni

Alessandro Falanga

Lega

Alessandra Locatelli