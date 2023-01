Alleanza Verdi e Sinistra, i candidati comaschi alle regionali: "Da troppi anni la Lombardia è amministrata dalle destre"

"Più una vera e propria nuova entità politica che una semplice alleanza". Lo ha tenuto a sottolineare Celeste Grossi, referente di Alleanza Verdi e Sinistra, nel presentare i candidati comaschi alle elezioni 2023. La presentazione alla stampa si è tenuta nella mattina del 14 gennaio nel centro civico di via Collegio dei dottori a Como alla presenza dei parlamentari Devis Dori e Tino Magni. Sono state illustrate le principali linee programmatiche dell'Alleanza che fa parte della coalizione a sostegno del candidato presidente Pierfrancesco Majorino. In particolare si è parlato di giustizia ambientale e giustizia sociale. Nell'occasione è stato espresso anche un sentito ringraziamento ai moltissimi sottoscrittori della lista, la quale ha raccolto un numero persino superiore al massimo delle firme previste. "Siamo fiduciosi che uno di noi possa essere eletto", hanno commentato e dichiarato i candidati e i parlamentari, evidenziando ognuno a modo suo come sia giunto il momento di far cambiare rotta alla guida politica del Pirellone che da decenni è retta "dalle destre".

Capolista dell'Alleanza a Como è il volto noto dei Verdi, Elisabetta Patelli. Gli altri candidati sono Daria Doria, Federico Brugnani, Camilla, Bossi, Mattia Sacchi e Massimo Capozziello.