Bruni, Landriscina e Rapinese: tre sindaci all'inaugurazione della passeggiata di piazza Cavour

La passeggiata del lungolago antistante piazza Cavour è stata restituita alla città. A partecipare al sopralluogo-inaugurazione del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell'assessore regionale Massimo Sertori, c'erano anche due ex sindaci di Como che hanno accolto l'invito del governatore (suggerito dal consigliere Sergio Gaddi): Stefano Bruni e Mario Landriscina. Assente, invece, Mario Lucini, al quale il cantiere delle paratie è costo caro a causa di una tribolata vicenda giudiziaria che lo ha però visto completamente assolto. Del resto Lucini si era sempre detto contrario al progetto delle paratie e, forse per coerenza, ha preferito non partecipare all'inaugurazione della passeggiata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

C'era anche l'attuale sindaco, Alessandro Rapinese, da sempr acerrimo nemico politico di tutti i primi cittadini che lo hanno preceduto. In questa occasione, però, Rapinese non si è lasciato andare a critiche o frecciatine verso Bruni, Landriscina e Lucini ma ha invece commentato in modo entusiatico la restituzione del tratto di passeggiata di piazza Cavour.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per tutti, insomma, la giornata di oggi ha segnato un importante e lieto traguardo in una vicenda che sembrava senza fine, anche se Bruni, incalzato dai giornalisti, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. E a dire il vero la fine non l'ha ancora vista. Sarà solo a luglio che finalmente verrà riconsegnato alla città tutto il lungolago con la parte mancante che va da piazza Cavour ai giardini a lago e che deve essere ancora conclusa.