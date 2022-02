Barbara Minghetti, candidata sindaco: "Una coalizione vasta, di proposta e di governo"

Mentre il centrodestra è ancora alla ricerca di un candidato unitario, il centrosinistra si presenta (quasi) compatto alla sfida elettorale che il prossimo giugno consegnerà alla città di Como il nuovo sindaco. E' insomma il "Barbara Minghetti Day", che alla presentazione ufficiale si è così espressa: "Fin dal giorno in cui ho dato la mia disponibilità a correre per la carica di sindaco ho detto chiaramente che l’avrei fatto soltanto se supportata da una squadra ampia, solida e coesa. Oggi possiamo dire di aver raggruppato intorno alla mia candidatura una coalizione vasta, la più ampia possibile nel centrosinistra di oggi a Como, formata, innanzitutto, da persone appassionate, coraggiose e competenti. Queste persone, alcune le vedete oggi con me, appartengono a liste e partiti accomunati da qualcosa di importante: la voglia di offrire soluzioni concrete alle urgenze della città".

Vittorio Nessi, per Minghetti sindaco, la Svolta Civica

“La candidatura di Barbara Minghetti a sindaco di Como esprime l’aspirazione delle liste civiche ad occuparsi dei problemi locali ed è l’espressione dei sentimenti diffusi di un buon governo della città. Al tempo stesso la coalizione con i partiti tradizionali PD, Como 2030, Como Comune e Verdi assicura la continuità dei valori politici che hanno fatto del nostro Paese il Paese civile che conosciamo. Alle parole d’ordine quali: merito, competenza, passione, ascolto e importanza delle relazioni si affianca una spiccata sensibilità sociale che rappresenta il filo rosso che unisce tutti i partiti della coalizione. Uniti saremo in grado di affrontare e vincere la sfida volta a risolvere i problemi quotidiani che affliggono la città e rendere concreta l’immagine di Como negli anni a venire”.

Celeste Grossi, per Como Comune

“Como Comune ha scelto di partecipare all’alleanza di centro-sinistra che candida Barbara Minghetti a sindaca della città per accompagnarne la tessitura, nella convinzione che il suo filo rosso-verde che intreccia giustizia ambientale e sociale possa incrociarsi con altri fili di altri colori e costruire una coalizione dove molte laiche identità sappiano convivere, senza che nessuna debba rinunciare alle memorie culturali e politiche di provenienza per andare insieme verso il futuro nella giusta direzione”

Elisabetta Patelli, per Europa Verde Como

“La quasi totalità della popolazione vive in centri urbani , quindi affrontare la transizione ecologica a partire dalle citta’ rappresenta la sfida del millennio . Ripensare agli approvvigionamenti, alla distribuzione dell’energia,alla mobilita’, alla rinaturalizzazione degli spazi urbani, alla socialità, alla cultura, alla lotta al divario sociale ed economico rappresentano la chiave di volta del successo nella lotta al riscaldamento globale. Si tratta però di una sfida che richiede in modo imperativo di superare gli steccati e gli individualismi, per costruire un campo aperto, progressista e plurale che condivida un’idea di Como sostenibile”.

Francesco Cima Vivarelli, per Agenda Como 2030: “Agenda Como 2030, composta da Azione, Più Europa e Italia Viva, agisce per sviluppare quell'enorme potenziale che c’è in città per rendere Como un capoluogo che possa effettivamente competere per servizi, qualità della vita, sviluppo economico, opportunità di lavoro per i giovani e per le imprese con le altre città, per farne un centro attrattivo di rilevanza e di eccellenza inserito nel contesto europeo. Per questo abbiamo aderito alla coalizione di centrosinistra che candida Barbara Minghetti, convinti come siamo che solo questa sia l’occasione per far esprimere alla città tutto il valore di cui è capace”.

Federico Broggi, per Partito Democratico

“Il Partito Democratico ha fin da subito condiviso il progetto di sviluppo della città di Como con la candidata Sindaco Barbara Minghetti. Crediamo ci sia bisogno di un rilancio che metta al centro il mondo del sociale, che parta da una rivitalizzazione dei quartieri e da forti investimenti nella sostenibilità ambientale. Affrontiamo questa sfida con l’entusiasmo di far parte di una coalizione forte e coesa, con cui siamo convinti sapremo dar vita a una decennale esperienza amministrativa”.

Linee guida

PER MUOVERSI BENE

Per riportare Como ad essere una città connessa con il mondo e al suo interno, con sistemi di trasporto più efficienti, anche incentivando forme di mobilità dolci. Una città in cui muoversi sarà più facile e sostenibile.

PER UNIRE I QUARTIERI

Per ripartire dai quartieri, visti come comunità in cui vivere, studiare, lavorare; connessi da un unico senso comune di città. Da subito prevedo il ripristino delle assemblee di quartiere.

PER UNIRE LE PERSONE

Como tornerà ad essere la città dell’ascolto, dell’attenzione, della cura. Ricostruiremo e consolideremo le reti sociali, comprendendo le fragilità e rimettendo al centro i bisogni dei cittadini.

PER RIDARE SPAZIO AI GIOVANI

Como parlerà e penserà al futuro. La nostra priorità sarà trattenere qui i nostri talenti e attrarne di nuovi. Como sarà la casa della formazione, della creatività, dell’imprenditorialità, delle buone idee.

PER TORNARE PROTAGONISTI

Como tornerà a credere nel turismo sostenibile come opportunità di sviluppo economico, di miglioramento della qualità della vita dei comaschi e di riconoscibilità al di fuori dei suoi confini.

Siamo in ascolto con il continuo lavoro nei quartieri, perché dovremo cogliere opportunità e realizzare progetti. Per una città che decide il proprio futuro, e che, allo stesso tempo, non lascia indietro nessuno. Che torna a progettare e realizzare innovazione, e allo stesso tempo torna a prendersi cura delle fragilità.