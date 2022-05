"Il fatto non sussiste". Fontana prosciolto dall'accusa di frode

"Il fatto non sussiste". Con questa motivazione il presidente della Lombardia Attilio Fontana è stato prosciolto nelle scorse ore dall'accusa di frode in pubbliche forniture in Regione Lombardia. Il caso è quello realtivo all'affidamento nell'aprile 2020 da parte del Pirellone di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro di 75mila camici e altri dpi a Dama, società del cognato Andrea Dini.

Il gup di Milano Chiara Valori, come riporta il sito MilanoToday, ha prosciolto tutti e 5 gli imputati con il "non luogo a procedere perché il fatto non sussiste" (motivazioni tra 15 giorni). Dunque, niente processo nemmeno per lo stesso Dini, per Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, rispettivamente ex dg e dirigente di Aria, centrale acquisti regionale, e per Pier Attilio Superti, vicesegretario generale della Regione.

L'accusa

Secondo l'accusa, in base al contratto del 16 aprile 2020 Dama avrebbe dovuto fornire 75mila camici e altri 7mila set di dispositivi di protezione individuale per un importo di 513mila euro. Quando emerse il conflitto di interessi (la moglie di Fontana aveva il 10% di Dama), gli indagati avrebbero tentato "di simulare l'esistenza" dall'inizio "di un contratto di donazione" per lo meno per i 50mila camici già consegnati e la restante parte, 25mila 'pezzi', non arrivò più ad Aria. Da qui l'accusa di frode in pubbliche forniture.

Prosciolti

Nessun illecito né penale né civilistico, è, invece, la tesi dei difensori del presidente lombardo, Jacopo Pensa e Federico Papa, bensì una fornitura che si è trasformata in donazione e che ha consentito a Regione Lombardia "di risparmiare 513 mila euro". La tesi è stata poi accolta dal gup. Riguardo al ritocco del capo di imputazione, Pensa aveva già osservato che i pm "hanno fatto un altro autogol, perché se uno continua a modificare vuol dire che fa fatica a crederci".