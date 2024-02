Arriva la tempesta di Carnevale, pioggia intensa e vento anche nel Comasco

Dopo un gennaio con un clima decisamente mite, il meteo sta per cambiare anche a Como e in Lombardia con l'arrivo della "tempesta di carnevale":

"Venti tesi a tratti forti a partire da giovedì e venerdì e poi nel weekend arriverà la tempesta di Carnevale a causa della bassa pressione in prossimità delle regioni settentrionali". Spiegano gli esperti di 3Bmeteo che a Como venerdì 9 febbraio ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con piogge per l'intera giornata, sono previsti 27mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1872m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia. Pioggia durante tutta la giornata anche per sabato 10 e domenica 11 febbraio. Le temperature rimarranno comunque sopra la media stagionale con minime anche fino a 9°.